Снять квартиру или купить новый ноутбук? СМИ оценили стоимость новинки от Apple

Apple представила новый MacBook Pro Подробнее

По информации издания, за такую же сумму можно 20 месяцев жить в съемной квартире в Перми, Самаре, Туле, Томске или в Ростове-на-Дону. Согласно подсчетам портала по поиску недвижимости Domofond.ru, месяц аренды двухкомнатной квартиры в этих российских городах обойдется в 18 763–19 578 рублей.

Покупку новейшего МаkВооk Рrо можно заменить на аренду двухкомнатного жилья в течение 34 месяцев в Орле, 26 месяцев в Ставрополе или 10 месяцев в Санкт-Петербурге. А вот в Москве этих денег хватит лишь на пять месяцев аренды жилья.

Сайт News.ru провел исследование, в котором сравнил стоимость аренды двухкомнатной квартиры в 77 городах России. Так, в Курске и Волжском можно дольше всего снимать квартиру по цене новейшего ноутбука от Apple. Это чуть больше трех лет — 37 месяцев. Среди российских городов-миллионников первое место по длительности аренды занял Волгоград (14 тысяч 747 рублей в месяц), второе — Челябинск (15 тысяч 409 рублей в месяц), третье — Омск (16 тысяч 251 рубль в месяц).