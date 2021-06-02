Опрос: доля копящих деньги россиян снизилась до 25%

Лишь каждый четвертый россиянин (25%) откладывает деньги на будущее, следует из данных опроса, проведенного в мае компанией «Росгосстрах жизнь». В феврале о привычке к накоплениям говорили 40% респондентов, сообщили «Известия».

Из тех, у кого имеются сбережения, 25% хранят от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Примерно столько же (22%) накопили менее 50 тысяч.

От 100 тысяч до 200 тысяч рублей отложили 11%. Подушку на черный день в размере 200-300 тысяч хранят 8%. Еще 6% сообщили, что держат про запас 300-500 тысяч рублей.

У 15% из тех, кто может откладывать, накоплено более 500 тысяч рублей. Еще 13% не захотели раскрывать размер своих богатств.

Самым популярным ответом о цели накоплений был «на всякий случай». Те, кому меньше 60 лет, также упоминали крупные покупки — недвижимость, автомобиль, обучение детей или траты на отдых.

Резкое сокращение доли россиян, откладывающих деньги, связано инфляцией, которая опережает рост зарплат, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.