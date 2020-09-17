Снижение запаса нефти в США, Японии и Европе в августе оценили в 30 млн баррелей

В августе произошло снижение запасов нефти в США, Европе и Японии на 30 миллионов баррелей. Но, даже несмотря на это, запасы черного золота все еще выше средней пятилетней нормы.

В течение последнего летнего месяца коммерческий запас нефти в развитых странах, как показывают предварительные данные, снижался, сообщает oilcapital.ru со ссылкой на сентябрьский отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Этот процесс шел в трех регионах мира. В Америке падение промышленных запасов черного золота составило 19,3 миллиона баррелей. Обычное снижение — девять миллионов баррелей. В то же время запасы нефтепродуктов в США подросли на 1,3 миллиона баррелей. В Европе падение нефтяного запаса составило 9,8 миллиона баррелей. Больше всего это заметно в Скандинавских странах, где он снизился на 5,6 миллиона баррелей, а нефтепродукты выросли на 1,6 миллиона баррелей. В Японии нефтяной запас сократился на 1,3 миллиона баррелей, а остаток нефтепродуктов подрос на 6,3 миллиона баррелей.