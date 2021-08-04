Снижение цен на овощи для борща зафиксировали в России

Цены на овощи из так называемого борщевого набора потеряли за неделю в общей сложности более 3%. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Он пояснил, что речь идет о моркови, луке, свекле и картофеле.

«Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей», — заявил Евтухов. Он подчеркнул, что заметнее всего овощи подешевели на фермерских рынках и ярмарках выходного дня.

По данным Минпромторга, цены на морковь за неделю упали на 11%, на картофель — на 6,5%, на лук — около 1%.

Средняя цена на всю плодоовощную продукцию снизилась более чем на 3%, отметили в Минпромторге.

Данные Росстата почти совпадают с данными министерства. С 27 июля по 2 августа 2021-го цены на морковь снизились на 11,3%, картофель потерял в цене 6,4%, лук репчатый — 0,7%. Общая цена на овощи по России упала на 3,1%. Выросли цены на подсолнечное масло и сахарный песок. Прибавка составила 0,1%.