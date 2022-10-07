Снижение цен на лосося зафиксировали в России | 360°

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Снижение цен на лосося зафиксировали в России

Рыбный союз России сообщил о снижении цен на лосося

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Оптовые цены на лосося начали снижаться. У некоторых производителей они опустились до 900-1400 рублей за килограмм (в зависимости от размера рыбы). Летом цена достигла пика в 2 тысячи рублей. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на Рыбный союз.

Сообщается, что рыба подешевела в связи с увеличением предложения на рынке благодаря возобновившимся поставкам из Чили и импорту из других стран. Рестораторы подтвердили, что уже получают продукцию по новой цене, но стоимость блюд они пока не меняют. До этого на рынке остался практически только мурманский лосось.

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«В начале года в связи с санкциями прекратились поставки лосося с Фарерских островов — на них приходилась значительная часть свежего лосося, который активно использовался на ресторанном рынке и реализовывался на полках федеральных сетей», — сказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

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Кардиолог Владимир Подхомутников рассказал, что жирная рыба улучшает работу нервной системы. Также полезны ягоды и зелень.

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