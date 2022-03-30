facebook_pixel
    30 марта 2022, 23:33

    Снижение цен на импортные товары спрогнозировали в России

    Экономист Семин: из-за укрепления рубля цены на импортные товары снизятся

    Александра Ломейко

    В России могут подешеветь импортные товары. Снижение цен произойдет на фоне укрепления рубля, которое в том числе связано с заявлением президента РФ Владимира Путина об оплате поставок газа в национальной валюте.

    Член центрального штаба ОНФ, директор Центра развития промышленности, экономист Илья Семин в беседе с Ura.ru назвал два фактора подорожания товаров.

    «Ослаб рубль и разрушилась логистика. Сейчас один фактор отматывается. По-хорошему, сейчас мы должны увидеть на ряд товаров скидки», — предположил он.

    Некоторые продавцы, по словам специалиста, взвинтили ценник даже на закупленные по старым ценам товары. Пользуясь случаем, бизнес решил заработать.

    «Есть основания ожидать, что может быть не уменьшение цен, а какие-то акции, скидки, маркетинговые предложения под видом всего этого будет действовать», — подчеркнул Семин.

    Существенное укрепление рубля он связал с требованием российских властей производить оплату за поставки газа из РФ в национальной валюте. У инвесторов и участников рынка появилась уверенность в том, что «рано или поздно расчет с Россией за газ в рублях произойдет».

    «Это реакция рынка на то, верит он в это или нет. Мы видим, что рынок в это верит, и инициатива президента будет реализована», — заключил экономист.