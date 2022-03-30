Снижение цен на импортные товары спрогнозировали в России

В России могут подешеветь импортные товары. Снижение цен произойдет на фоне укрепления рубля, которое в том числе связано с заявлением президента РФ Владимира Путина об оплате поставок газа в национальной валюте.

Член центрального штаба ОНФ, директор Центра развития промышленности, экономист Илья Семин в беседе с Ura.ru назвал два фактора подорожания товаров.

«Ослаб рубль и разрушилась логистика. Сейчас один фактор отматывается. По-хорошему, сейчас мы должны увидеть на ряд товаров скидки», — предположил он.

Некоторые продавцы, по словам специалиста, взвинтили ценник даже на закупленные по старым ценам товары. Пользуясь случаем, бизнес решил заработать.

«Есть основания ожидать, что может быть не уменьшение цен, а какие-то акции, скидки, маркетинговые предложения под видом всего этого будет действовать», — подчеркнул Семин.

Существенное укрепление рубля он связал с требованием российских властей производить оплату за поставки газа из РФ в национальной валюте. У инвесторов и участников рынка появилась уверенность в том, что «рано или поздно расчет с Россией за газ в рублях произойдет».

«Это реакция рынка на то, верит он в это или нет. Мы видим, что рынок в это верит, и инициатива президента будет реализована», — заключил экономист.