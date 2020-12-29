Снижение ВВП спрогнозировали в России из-за демографического спада

Демографический спад, вызванный пандемией коронавируса, негативно скажется на ВВП. Эксперты считают, что темпы в 2021 году замедлятся на 0,01–0,5%.

Тем не менее есть и утешительные прогнозы. Некоторые аналитики уверены, что даже при сокращении численности населения российская экономика выйдет в плюс, пишет газета «Известия».

По последним данным, население России за январь–октябрь 2020 года сократилось на 382 тысячи человек. Более того, естественная убыль за 10 месяцев на фоне пандемии достигла 468 тысяч человек. Это почти в два раза превышает показатель за аналогичный период в прошлом году.

Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрий Куликов считает, что из-за пандемии численность активной рабочей силы в 2021 году будет в среднем на 0,4-0,5% меньше. Другой эксперт полагает, что снижение численности населения может замедлить рост ВВП на 0,3-0,5%.

По мнению директора Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева, существует способ побороть негативный эффект от убыли населения — это прирост инвестиционного потенциала у компаний и увеличение продуктивности на одного работника. Кроме этого, стоит лучше перераспределять кадры по стране.