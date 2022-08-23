Снижение курса евро к доллару объяснили инфляцией в Европе

Курс евро по отношению к доллару опустился до рекордного уровня — ниже 0,9935 доллара. В последний раз такое соотношение валют фиксировали в 2002 году. Профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган рассказал «360», что причиной падения европейской валюты является инфляционное давление регионе.

По данным валютного брокера Forex Capital Markets, в понедельник соотношение пары «евро — доллар» находилась на уровне 0,9932. Чуть позже показатель опустился до отметки 0,9931.

Виноват энергетический кризис

По мнению Евгения Когана, причины снижения курса евро банальны. Специалист отметил, что Европа испытывает сильную инфляцию, вызванную рядом причин, среди которых — энергетический кризис.

«Цена на газ в Европе уже выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров, это очень много. Соответственно, улетают цены на электричество, банкротятся компании, корпорации, или по крайней мере им достаточно тяжело. Многие на грани убыточности. Довольно большие проблемы с экономикой Европы», — рассказал Коган.

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По словам финансиста, не надо забывать о возможных будущих социальных проблемах. Он напомнил, что проблемы Европы последних лет — беженцы. В конце концов экономические проблемы перерастут в социальные, люди начнут просить пособия, а средств для этого в Европе не будет.

«Мы видим, что после выхода данных по инфляции, в частности цен производителей в Германии — он очень сильно поднялся, на 40% — это очень много, безумного много», — отметил профессор НИ ВШЭ.

Европейские облигации рухнули

По словам Когана, все уже привыкли к тому, что дешевеют облигации Италии и Испании. Сейчас это стало происходить с немецкими и французскими бумагами.

«Это гораздо серьезнее. Тут проблема какая: Центробанк Европы придумал продавать немецкие и французские облигации и на эти деньги выкупать итальянские и испанские, поддерживая определенный спред по доходности. Не допуская того, чтобы были обвалы по так называемому „южному евро“», — объяснил ситуацию на европейском рынке Коган.

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Финансист подчеркнул, что в Европе возникло много вопросов по экономике, поэтому сильное проседание курса евро не вызывает удивления.

Что будет с рублем и евро

По мнению Когана, нынешняя ситуация не является «концом Европы». Он допустил, что евро может просесть еще на 6-7%, но в итоге Европа хоть и с трудом, но справится с трудностями.

«Мир переплетен. Если где-то чихают, то в каком-то месте начинают кашлять. Сказать, что для нас это очень здорово, если в Европе будет кризис, я не могу. Чихать будем вместе», — отметил финансист.

Коган также заявил, что существующий курс рубля невыгоден ни экономике, ни бюджету.

Рано или поздно наша власть сделает все, чтобы курс довести до более приемлемых уровней. Если по доллару — может, 70–75, может быть, даже 80. Если по евро — посмотрим, где будет евро на кросс-курса Евгений Коган финансист.

При существующем курсе рубля многие российские экспортеры находятся либо на грани рентабельности, либо уже за гранью, то есть работают в убыток, резюмировал Коган.

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин посоветовал россиянам хранить 60–80% сбережений в рублях. Оставшиеся средства лучше вложить в евро, доллары и юани, добавил он.