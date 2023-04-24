Деньги 24 апреля 2023, 18:37 Снижение курса доллара назвали «конъюнктурными отклонениями» Экономист Беляев: снижение курса доллара — лишь колебание вокруг базовой цифры

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал снижение курса доллара до 81 рубля. Как отметил эксперт, это событие является конъюнктурным отклонением от центрального курса, написал RT.

Беляев добавил, что текущее снижение курса — лишь колебание вокруг базовой цифры.

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«Он (центральный курс. — прим. ред.) равняется примерно 81 с небольшим. Точно посчитать очень трудно. И то, что на данный момент курс доллара снизился, это никакие не серьезные события, а лишь колебание вокруг базовой цифры», — сказал экономист.

В заключении он подчеркнул, что говорить о долгосрочном укреплении рубля пока рано.