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    28 апреля 2022, 13:17

    Снижение курса доллара и евро в ближайшие два месяца спрогнозировали в «БКС»

    Оксана Лавнюженко

    Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин считает, что низкий курс доллара и евро по отношению к рублю может сохраниться еще два месяца. Об этом написала «Газета.ru».

    «На мой взгляд, в ближайшие один-два месяца месяца столь низкий курс может еще сохраниться. Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда подавлен импорт, а экспортная выручка из-за выросших цен на энергоносители, металлы и удобрения остается высокой. Поэтому наблюдается значительное укрепление рубля. Рублю также помогает продажа 80% экспортной выручки», — сказал он.

    При этом Карпунин добавил, что ближе к концу года доллар может подняться выше 80 рублей.

    В четверг, 28 апреля, на торгах Мосбиржи евро опустился до 75 рублей впервые с марта 2020 года, доллар — до 72 рублей.