Снижение ключевой ставки до февральских показателей предрекли в России

Центробанк на плановом заседании 10 июня опустит ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 10%. Такой консенсус-прогноз привели «Известия».

Согласно этому прогнозу, ставка фактически вернется к докризисному показателю, который составлял 9,5%. По мнению экспертов, такое решение ЦБ может принять в связи с замедлением инфляции и при наличии очень крепкого рубля.

«Это позволяет беспрепятственно возвратить ключевую ставку к уровням начала февраля в самое ближайшее время, что важно ввиду острой потребности экономики в кредитных средствах из-за сокращения импорта», — подчеркнул старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Также эксперты отметили, что смягчение монетарной политики приведет к большей доступности кредитов для предприятий и граждан, что поспособствует трансформации экономики.

«Еще одним фактором в пользу смягчения денежно-кредитной политики может быть необходимость сдержать резкое укрепление курса рубля, которое невыгодно для бюджета России и экспортеров», — сказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Но есть и отдельные минусы. Например, ставки по вкладам снизятся с текущих двузначных значений и вернутся к однозначным.