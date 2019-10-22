Снижение ключевой ставки Центробанка ожидают в России. По мнению экспертов, уже через пару лет ставка, по которой ЦБ выдает кредиты банкам под залог ценных бумаг, может упасть до 5%. Это значит, что ставки по займам, которые банки выдают гражданам, к середине 2021 года достигнут 6-7%.

Как сказано в исследовании РЭУ имени Плеханова, благоприятный прогноз основан на снижении стоимости денег в мировой экономике. Кроме того, российская финансовая стабильность позволяет уменьшить значение ключевой ставки на 2–2,5 пункта без риска повышения цен. Мнение экспертов привела газета «Известия».

«ЦБ предпочитает корректировать ключевую ставку с умеренной скоростью», — объяснила между тем глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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По ее словам, Центробанк готов также и к более решительным изменениям в монетарной политике. Если снижать ключевую ставку на 0,25 пункта в квартал, уже к 2021 году она достигнет уровня в 5%. Следовательно, потребительские кредиты и ипотечное кредитование подешевеет для россиян. В частности, ставка по ипотеке может достичь 6-7%.

В начале сентября 2019 года ЦБ отметил средневзвешенную ставку по ипотеке в России на уровне 9,91%. Ставка может быть и ниже, если заемщик отвечает ряду требований: получает зарплату в том же банке, готов на первоначальный взнос на уровне 20% от кредита, готов добровольно застраховать жизнь.