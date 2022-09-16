Снижение годовой инфляции в первом полугодии 2023 года ниже целевых показателей допустили в России | 360°

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Viber Снижение годовой инфляции в первом полугодии 2023 года ниже целевых показателей допустили в России Глава ЦБ Набиуллина: годовая инфляция в начале 2023 года может опуститься ниже цели РИА «Новости»

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что годовая инфляция в первом полугодии 2023 года временно снизится ниже поставленной цели. Об этом написал ТАСС.

«При этом мы не исключаем, что годовая инфляция в первом полугодии следующего года временно опустится ниже цели из-за эффекта высокой базы», — сказала она во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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Ранее 16 сентября Центробанк объявил о снижении ключевой ставки до 7,5% годовых. Представители ЦБ заметили, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, это способствует замедлению годовой инфляции. При этом Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки на следующих заседаниях.

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По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, в 2023 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0%, а в 2024 году вернется к 4%.

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