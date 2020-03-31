Российские вкладчики начали снимать валюту со счетов

Только за февраль объем средств на валютных счетах уменьшился: россияне сняли почти два миллиарда долларов со своих валютных накоплений. Отток пришелся на большинство крупных российских банков. При этом в материале указано, что такой отток не столь значителен, это примерно 2% от объема всех валютных депозитов.

Несмотря на то, что ставка по валютным вкладам снизилась в марте, доход от переоценки увеличился. Какая-то часть вкладчиков может расценить это как сигнал к фиксации, отметил аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

Доллар в начале месяца взлетел более чем на 20% и превысил отметку в 80 рублей. Впрочем, часть средств от конвертации пошла на фондовый рынок после резкого падения котировок в середине месяца.

Накануне курс американской валюты после открытия торгов на Московской валютной бирже снова преодолел отметку в 80 рублей. Сейчас доллар торгуется по цене 80 рублей и 12 копеек.