Половина опрошенных россиян смогла сэкономить из-за ограничений по ковиду

После введения QR-кодов и других ограничений из-за коронавируса 52% опрошенных россиян получили возможность сэкономить денежные средства. Пятая часть участников опроса призналась, что экономия была незначительной.

Об этом говорится в исследовании группы IDF Eurasia. На него ссылается ТАСС. Не ощутили влияния антиковидных мер на свою бюджет 17% респондентов, 11% признались, что начали тратить больше.

Накопленные средства 30% участников опроса отложат на что-нибудь, 22% потратят на досрочное погашение кредитов. Продолжают тратить деньги в обычном режиме 33% опрошенных. Из опасений дальнейшего ухудшения материального положения 11% все равно совершат запланированные крупные покупки.

По мнению генерального директора IDF Eurasia в России Ирины Хорошко, объявленные противоэпидемические меры смогут серьезно понизить уровень потребления россиян. Поэтому многим удается отложить крупные суммы.

«В том числе, за счет этого суммарно более половины опрошенных переходят на сберегательную финансовую модель или стараются снизить долговую нагрузку, что является разумной стратегией на фоне усиливающийся неопределенности», — отметила она.

Опрос был проведен 12–19 октября среди пяти тысяч пользователей сервисов альтернативного кредитования в возрасте 18-60 лет.

Директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков спрогнозировал потерю ретейлерами четверти доходов во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.