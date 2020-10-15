Смягчение политики Центробанка не привело к снижению ставок по потребкредитам

Центробанк снизил ключевую ставку во время первой волны пандемии с шести до 4,5%. Такая политика регулятора не привела к уменьшению стоимости необеспеченных кредитов для граждан.

Такие данные следуют из обзора рейтингового агентства за второй квартал текущего года, на который ссылается РБК.

Как следует из оценок аналитиков, в период с апреля по июнь текущего года средняя ставка по кредитам наличными и POS-кредитам, наоборот, увеличилась более чем на один процентный пункт по сравнению с первым кварталом. При этом по кредитным картам средняя ставка осталась на том же уровне. Эксперты не раскрывают абсолютный размер ставок на рынке по итогам опроса кредитных организаций.

Они отмечают что, в конечном счете смягчение денежно-кредитной политики должно было отразиться на удешевлении кредитных продуктов. Однако такой тенденции в потребительском кредитовании не наблюдалось. Рост рисков, как считают эксперты, на фоне пандемии коронавируса перевесил влияние политики Центробанка на динамику ставок.

Ранее стало известно, что ЦБ возобновил очные проверки кредитных организаций после периода самоизоляции, но инспекционная активность все еще очень низка. Более того, на фоне увеличения числа заболевших COVID-19 Центробанк снова сокращает график. При этом эксперты считают, что в отсутствие проверок «на земле» оценить реальный масштаб проблем в банках невозможно.