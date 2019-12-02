СМИ: зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»

Иностранные компании, которые предоставляют в России электронные услуги, столкнулись с проблемами. Сложности возникли с оплатой «налога на Google» по технической причине.

Зарубежные компании обязаны выплачивать НДС от продажи услуг такого рода российским пользователям, напомнил сайт РБК. О наличии проблем упомянули представители двух международных компаний. Говорят о них и налоговые консультанты.

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Оказывается, налоговые платежи с зарубежных счетов в российские банки не проходят. Кредитно-финансовые организации РФ их отклоняют, поскольку в платежных поручениях нет полных реквизитов.

Последний факт подтвердили в пресс-службе Сбербанка. Банк, уверяют в компаниях, не принял перевод предприятия, зарегистрированного в Великобритании. Налог оно при этом пыталось оплатить со счета в Bank of New York.

Эксперты заметили, корреспондентские счета в России и коды бюджетной классификации содержат по 20 цифр. В зарубежных банках стандартные формы платежных поручений меньше. Поэтому компаниям не хватает места, чтобы заполнить бланк полностью.

«Налог на Google» — единственная налоговая выплата в России, которую зарубежные компании обязали платить напрямую.