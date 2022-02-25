СМИ заявили, что Россия легализует криптовалюту для обхода санкций США

Россия легализует криптовалюту, чтобы избежать санкционного давления США и Европы. К такому выводу пришли аналитик издания The New York Times. Они усмотрели в движении страны по пути легализации крипты создание необходимых финансовых инструментов.

«Когда в 2014 году Соединенные Штаты запретили американцам вести дела с российскими банками, нефтегазовыми и другими компаниями после вторжения в Крым, удар по экономике России был быстрым и сокрушительным. По оценкам экономистов санкции, введенные западными странами, обходятся России в $50 млрд ежегодно. С тех пор глобальный рынок криптовалют и других цифровых активов резко вырос. Это плохие новости для силовиков и хорошие новости для России», — отметили эксперты.

Предполагается, что одним из самых важных вопросов в противостоянии РФ и США станет биткоин. Аналитик предупреждают инвесторов криптовалют быть осторожными в этой связи. Также специалисты считают, что российские компании давно готовились как к санкциям, так и к возможности их максимального смягчения.

Именно поэтому российские юридические лица заключали сделки со всеми криптовалютыми компаниями, которые хотели с ними работать. Теперь криптовалюту можно будет использовать для обхода контрольных точек международных сделок, которые отслеживают власти США. В этой роли могут выступать денежные переводы банков, которые можно заблокировать и не позволить совершить сделку.

Об усилении санкций против России заявили страны Запада после того, как президент РФ Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.

Ранее сообщалось, что мошенники открыли охоту на россиян, дарящих криптовалюту