СМИ выяснили условия отказа Италии от оплаты российского газа в рублях

Италия откажется платить за российский газ в рублях, если Евросоюз сочтет это нарушением санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которые требует Москва, если ЕС придет к выводу, что это нарушит санкции», — сказано в статье.

По имеющимся данным, Евросоюз предварительно вынес заключение о том, что условия оплаты, выставленные Россией, нарушают введенные против страны ограничения. Италия ждет окончания юридического анализа Брюсселя, чтобы предпринять какие-либо действия.

Ранее сообщалось, что власти Италии 17 апреля закрыли порты для российских судов. Такие же меры коснулись кораблей, которые после 24 февраля сменили российский флаг на любой другой. Аналогичное решение приняли власти Румынии.

Также страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в РФ и Белоруссии.