СМИ: в России ограничат цены на сахар и подсолнечное масло

Согласно представленной информации, оптовая цена килограмма сахара не должна превышать 36 рублей, подсолнечного масла — 95 рублей. Цены в розничных магазинах должны оставаться на уровне 45 рублей и 110 рублей за килограмм сахара и подсолнечного масла соответственно.

Источник издания в масложировой отрасли уточнил, что речь идет не о полной остановке цен, а о внутреннем регулировании производителями. По его словам, в массовом сегменте цена на подсолнечном масло для покупателей останется в пределах 110 рублей за один килограмм.

Президент России Владимир Путин раскритиковал повышение стоимости продуктов. Он заявил, что внутренние цены растут из-за попытки подогнать их под мировые. Они призвал учитывать интересы бизнеса при принятии экономических решений, но при этом следить за ростом ценников.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, рост цен на продукты не проконтролировали Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз, Минпромторг, МЭР и вице-премьеры. Он потребовал подготовить предложения для регулирования ситуации и пообещал провести отдельное совещание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решать вопрос с повышением цен будут при помощи рыночных механизмов. Он подчеркнул, что это зона ответственности правительства.