СМИ: В кабмине обсуждают повышение НДФЛ для богатых

Правительство приступило к обсуждению повышения ставки НДФЛ до 15% для россиян, чей годовой доход превышает три миллиона рублей. Пока к единому решению вопроса министрам прийти не получается, так как экономическая целесообразность меры вызывает некоторые сомнения.

Об этом газете «Известия» сообщили три источника, знакомых с ходом обсуждения. В пресс-службе правительства изданию сообщили, что эта инициатива в профильный департамент не поступала. В Минфине и ФНС на запросы «Известий» не ответили.

Собеседник издания сообщил, что повышение ставки НДФЛ на два пункта принесет в казну около 60 миллиардов рублей. Эта средства будут направлены на борьбу с бедностью. При этом повышение налога затронет всего 1% населения. По его мнению, дополнительный налог будет очень трудно администрировать, поэтому с фискальной точки зрения большого смысла в нем нет. Тем более, что гражданин может получать доход из разных источников, и работодателю отследить их будет очень сложно.

«ФНС может это сделать, но затраты на мониторинг и администрирование будут примерно такими же, как и доходы от повышения ставки, — пояснил собеседник издания.

За последние 20 лет Госдума десять раз рассматривала законопроекты, касающиеся прогрессивной шкалы НДФЛ. Но в этот раз вероятность ее одобрения гораздо выше из-за сложившейся беспрецедентной ситуации.

В феврале 2019 года Минпромторг расширил список автомобилей стоимостью больше трех миллионов рублей, который облагается налогом на роскошь. В перечень попали Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.