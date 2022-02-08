СМИ узнали о повышении прогнозируемой инфляции в России в 2022 году

Министерство экономического развития повысило прогноз по ожидаемым темпам инфляции в России в 2022 году с 4 до 5,9%, направив новые оценки в правительство. Об этом со ссылкой на источники, близкие к кабмину, написала газета «Ведомости».

Показатель пересмотрели по поручению президента об уточнении прогноза социально-экономического развития. Параметры обновленного прогноза гибкие, отметил собеседник издания.

Источник в Минэкономразвития сообщил, что в этом году динамика будет в первую очередь зависеть от темпов мировой инфляции, на которую влияет денежно-кредитная политика ведущих экономик, ситуация с урожаем в ключевых странах и восстановлением глобальных цепочек поставок.

По данным издания, сейчас в правительстве обсуждают, сколько сверхдоходов получит бюджет в этом году. Нужно подсчитать точную сумму, чтобы определиться с ресурсами для финансирования мер из грядущего послания президента Федеральному собранию. В Кремле сообщали, что Владимир Путин выступит с ним в начале 2022 года, но точная дата пока не объявлена, передавал RT.

Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на аналитиков крупнейших российских банков, что в феврале ЦБ может повысить ключевую ставку с 8,5 до 9,5% годовых. Это связали с ростом инфляции.