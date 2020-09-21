СМИ узнали подробности ребрендинга Сбербанка

Сбербанк в новом логотипе отказался от слова «банк». Большинство компаний экосистемы продолжит работать под названием «Сбер».

Об этом сообщило РИА «Новости». Агентство отметило, что банк 18 сентября снял логотип со стены головного офиса на Вавилова, 19, в Москве. Источник в кредитной организации в тот день сообщил, что компания представит свой новый логотип 24 сентября.

До этого момента Сбербанк 10 лет работал под одним логотипом. Он состоял из светло-зеленого круга со смещенными влево галками, рядом с которым располагалось название организации. Теперь в нем осталась только первая часть привычного названия — «Сбер», а также добавилось несколько новых оттенков.

Источник фото: РИА «Новости»

Слово «банк» уберут и из большинства других компаний экосистем — к примеру, лизинговую компанию Сбербанка переименовали в «СберЛизинг».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф отметил, что компания последние годы выстраивает экосистему, в которой представлены сервисы в различных отраслях. В их числе образование, телекоммуникации, медицина, а также электронная коммерция. С учетом того, что Сбербанк становится все более технологической компанией, из названия его экосистемы может пропасть слово «банк». При этом Греф подчеркнул, что в финансовой части бренд сохранится.