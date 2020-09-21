СМИ узнали подробности ребрендинга Сбербанка
Об этом сообщило РИА «Новости». Агентство отметило, что банк 18 сентября снял логотип со стены головного офиса на Вавилова, 19, в Москве. Источник в кредитной организации в тот день сообщил, что компания представит свой новый логотип 24 сентября.
До этого момента Сбербанк 10 лет работал под одним логотипом. Он состоял из светло-зеленого круга со смещенными влево галками, рядом с которым располагалось название организации. Теперь в нем осталась только первая часть привычного названия — «Сбер», а также добавилось несколько новых оттенков.
Слово «банк» уберут и из большинства других компаний экосистем — к примеру, лизинговую компанию Сбербанка переименовали в «СберЛизинг».
Ранее глава Сбербанка Герман Греф отметил, что компания последние годы выстраивает экосистему, в которой представлены сервисы в различных отраслях. В их числе образование, телекоммуникации, медицина, а также электронная коммерция. С учетом того, что Сбербанк становится все более технологической компанией, из названия его экосистемы может пропасть слово «банк». При этом Греф подчеркнул, что в финансовой части бренд сохранится.