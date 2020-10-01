СМИ узнали о вероятности повышения цен на электроэнергию в России на 5-9%

Согласно прогнозу «Совета рынка», в базовом сценарии на 2027–2032 годы цены на электроэнергию вырастут на 5%, инфляция — на 4%. На данный момент правительство не согласовало долгосрочные инвестиционные проекты в энергетике из-за требований президента Владимира Путина о том, чтобы рост энергоцен не превышал инфляцию.

Соответственно, если Кабмин одобрит модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке и другие проекты, то цены повысятся больше — на 9%. Однако генерирующие компании со скепсисом относятся к этим расчетам. Они считают, что в прогнозе заложен медленный рост потребления электроэнергии.

У регулятора есть два сценария развития событий. В базовом учитывается влияние запущенных механизмов. Например, первая программа поддержки ВИЭ, программа модернизации старых ТЭС, надбавки на выравнивание тарифов на Дальнем Востоке.

В пессимистичный сценарий добавили программы, решение по которым не принято. Речь идет о строительстве новых АЭС и мусоросжигательных ТЭС, продлении программы поддержки ВИЭ, модернизации ТЭС на Дальнем Востоке.

Исходя из базового сценария цены выше прогнозного уровня инфляции в 4% поднимутся в 2027–2032 годах. Пик роста (на 5%) придется на 2029 год. По второму сценарию, скачок может произойти в 2025 году почти на 6%. Через год — на 9,4%. После этого показатель будет уменьшаться и к 2032 году достигнет 4,4%.

Такие сценарии идут вразрез с параметрами, которые одобрил Путин в 2017 году, — рост цен не должен превысить инфляцию. Минэнерго заявило, что изучит прогнозы регулятора.

«У регуляторов нет другого выхода, кроме как сокращать финансирование или искать его вне энергорынка как для планируемых, так и для ряда текущих инициатив. Подвергать ревизии указание главы государства вряд ли будет возможно», — сказали изданию в «Сообществе потребителей энергии», которое объединяет крупных потребителей электроэнергии.

Совет производителей энергии (СПЭ, объединяет генерирующие компании) считает, что представленный расчет — это лишь один из вариантов развития событий.