Деньги 28 декабря 2022, 21:47 СМИ узнали о продлении конкурса по продаже доли Shell в проекте «Сахалин-2» «Коммерсант»: конкурс по продаже доли Shell в «Сахалине-2» могут перенести на 2023 год РИА «Новости»

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Правительство России может продлить сроки выбора нового участника проекта «Сахалин-2» взамен Shell до конца первого квартала 2023 года, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Ожидалась заявка от ПАО «Новатэк», но компания не готова.

Британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell принадлежало 27,49% в проекте «Сахалин-2». Росимущество принимает заявки на покупку доли в 94,8 миллиарда рублей до 30 декабря, но покупатель определится только в следующем году.

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Причиной этому является тот факт, что российские власти не оценили ущерб, который могла нанести Shell, утверждают СМИ. Кроме того, нет договоренностей с основным акционером «Сахалина-2» — «Газпромом».

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Россия после введения нового пакета санкций со стороны Запада сменила оператора проекта Sakhalin Energy на ООО «Сахалинская энергия» с 50% долей, которая принадлежит «Газпром Сахалин холдингу». Свои акции сохранили две японские компании Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о начале реализации проекта строительства газового хаба в Турции.