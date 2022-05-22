СМИ узнали о планах ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам

Временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран планируют ввести в Росии. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, авторы инициативы предлагают российским юридическим и физическим лицам, органам власти и другим организациям, имеющим лицензионные контракты с правообладателями из государств, которые ввели санкции против Москвы, осуществлять платежи на рублевый счет в уполномоченном банке РФ. Эти платежи будут осуществляться за объекты интеллектуальной собственности, использование которых иностранные компании запретили в стране после начала спецоперации на Украине.

Авторы законопроекта предполагают, что таким образом обязательства перед правообладателями будут исполнены. Они отмечают, что данная мера позволит не нарушать права лицензиара при использовании продукции и выплачивать ему вознаграждение.

Предполагается, что подобный порядок расчетов будет действовать до момента отмены санкций и запретов на использование интеллектуальной собственности.

Ранее Центробанк предсказал, что санкции против России сохранятся до 2024 года.