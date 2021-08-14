СМИ узнали о планах ФАС ограничить наценки на продукты в торговых сетях

ФАС работает на законопроектом по ограничению роста цен на продукты. По данным Forbes, в ведомстве обсудили с представителями торговых сетей шаги по корректировке торговых наценок.

Эту информацию изданию подтвердил источник, знакомый с ситуацией, и федеральный чиновник. Тем не менее официальный представитель ФАС отказался от комментариев.

«Уже есть законопроекты и постановление правительства, которые позволяют регулировать цены. Но вот с наценками в сетях практически невозможно с юридической точки зрения сейчас что-то делать», — сообщил источник Forbes.

Совещание прошло накануне. В тот же день представитель ведомства сообщил о внеплановых выездных проверках в торговых сетях. В ФАС сообщили, что проверки нужны для недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, причиной чего может быть сговор.

Несколько дней назад первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ежегодно замораживать цены на самые популярные у родителей школьников сорта цветов в период с конца августа до середины сентября. По его мнению, за несколько дней до праздника недобросовестные поставщики и продавцы цветов взвинчивают цены, пользуясь ажиотажем.