СМИ узнали о падении реальных доходов россиян за полгода

Такие данные предоставил собеседник агентства, который знаком с основными параметрами среднесрочного прогноза социально-экономического развития России на 2020–2023 годы.

Так, в 2021–2022 годах зарплаты вырастут на 2,2%, еще через год — на 2,5%. Реальные располагаемые доходы в 2021 году вырастут на 3%, а в следующие два года — на 2,4 и 2,5% соответственно.

По информации Росстата, реальные доходы граждан РФ во втором квартале 2020 года показали падение на 8% после увеличения на 1,2% в первом квартале. По итогам полугодия они снизились на 3,7%.

При этом реальные зарплаты в России в первом полугодии 2020-го подросли на 2,9%.

При этом, как написало ИА REGNUM, Минэкономразвития уменьшило прогноз падения ВВП страны на 2020 год с 4,8 до 3,9%. Прогноз по росту ВВП в 2021 году возрос с 3,% до 3,3%, на 2022 год — с 2,9 до 3,4%.

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