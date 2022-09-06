СМИ узнали о формате расчета между «Газпромом» и CNPC по «Силе Сибири» | 360°

Деньги 06 сентября 2022, 16:24 (обновлено: 06 сентября 2022, 18:07) Поделиться Telegram

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Viber СМИ узнали о формате расчета между «Газпромом» и CNPC по «Силе Сибири» «Газпром» и китайская CNPC провели оплату за поставки по «Силе Сибири» в рублях и юанях РИА «Новости»

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Оплата за поставки по «Силе Сибири» между «Газпромом» и CNPC переводится в рубли и юанях. Об этом сообщила российская компания. Слова представителей «Газпрома» процитировал «Интерфакс».

Формат расчетов между российской и китайской компаниями стал известен во вторник, 6 сентября. Это произошло по итогам видео-конференц-связи между председателем правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна. Ее организовали в рамках в рамках Восточного экономического форума — 2022.

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На встрече главы компаний подписали дополнительные соглашения к долгосрочному Договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту.

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«Зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях», — сообщили представители «Газпрома».

По их словам, подобный формат оплаты — это взаимовыгодное, своевременное, надежное и практичное решение. Миллер предположил, что использование похожего механизма упростит проведение расчетов и станет отличным примером для других компаний.

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