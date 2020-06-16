СМИ: Турция должна «Газпрому» $2 млрд

Точнее долги только у семи газовых компаний Турции. Они ранее заключили с российской корпорацией договор по принципу «бери или плати» (take or pay). В прошлом году они смогли забрать меньше 15% от сделки, не выполнив платежные обязательства.

Теперь они просят «Газпром» не подавать в суд и решить сложившуюся проблему в частном порядке. Решение при этом, скорее всего, будет приниматься на государственном уровне, пишет издание, так как у самих компаний таких денег нет.

Ранее Белоруссия снова попросила пересмотра цен на российский газ до «корректного и справедливого уровня».