СМИ: Турция должна «Газпрому» $2 млрд
Турецкие компании везли в долги перед «Газпромом» на два миллиарда долларов, заявила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Точнее долги только у семи газовых компаний Турции. Они ранее заключили с российской корпорацией договор по принципу «бери или плати» (take or pay). В прошлом году они смогли забрать меньше 15% от сделки, не выполнив платежные обязательства.
Теперь они просят «Газпром» не подавать в суд и решить сложившуюся проблему в частном порядке. Решение при этом, скорее всего, будет приниматься на государственном уровне, пишет издание, так как у самих компаний таких денег нет.
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