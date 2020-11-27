СМИ: ЦБ запустит «антиотмывочную» межбанковскую платформу
Центральный банк РФ собирается заняться проверками на риски обналичивания или легализации денег, сообщил РБК со ссылкой на проект поправок в антиотмывочное законодательство.
Отмечается, что в планах ЦБ запустить с банками единую платформу. С ее помощью они вместе смогут распределять клиентов по зонам риска. Попадающим в красную зону обслуживание предоставляться не будет, пишет ИА НСН.
Предварительная дата начала работы платформы назначена на конец грядущего — начало 2022 года. Регулятор разрабатывает документ совместно с Росфинмониторингом.