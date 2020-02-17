    17 февраля 2020, 12:43

    СМИ: транспортные компании из России пострадали из-за коронавируса

    Ольга Ситникова

    Транспортно-логистические компании России терпят убыток в торговых отношениях с Китаем. Обычно это связано о с китайским Новым годом, но сейчас сказался и коронавирус. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Поставщики из КНР затормозили развитие стабильного партнерства, а местные заводы — работу.

    «Есть традиционное снижение объемов, которое пока длится дольше, чем обычно. Количество заказов на грузоперевозки в сравнении с 2019 годом уменьшились на 45% и пока пропорционально равно увеличивающимся праздникам», — пояснил замдиректора операционного управления по железнодорожным перевозкам группы компаний AsstrA Андрей Сулла.

    Заместитель главы подчеркнул, что из-за распространения коронавируса число отгрузок из Китая ограничили. Однако подрядчики своевременно получают рассылку по ситуации.

    «Надо отметить, что в бизнес-кругах паники нет. Ждем развития ситуации», — добавил Сулла.

    В настоящее время транспортные компании ждут, когда спадет распространение коронавируса, откроются КПП и восстановятся грузопотоки.