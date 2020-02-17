СМИ: транспортные компании из России пострадали из-за коронавируса

Поставщики из КНР затормозили развитие стабильного партнерства, а местные заводы — работу.

«Есть традиционное снижение объемов, которое пока длится дольше, чем обычно. Количество заказов на грузоперевозки в сравнении с 2019 годом уменьшились на 45% и пока пропорционально равно увеличивающимся праздникам», — пояснил замдиректора операционного управления по железнодорожным перевозкам группы компаний AsstrA Андрей Сулла.

Заместитель главы подчеркнул, что из-за распространения коронавируса число отгрузок из Китая ограничили. Однако подрядчики своевременно получают рассылку по ситуации.

«Надо отметить, что в бизнес-кругах паники нет. Ждем развития ситуации», — добавил Сулла.

В настоящее время транспортные компании ждут, когда спадет распространение коронавируса, откроются КПП и восстановятся грузопотоки.