СМИ: торговые сети пожаловались на сложности с поставками после заморозки цен

В розничной торговле возникли проблемы с закупкой сахара и подсолнечного масла. Со сложностями столкнулись небольшие и средние сети после заморозки цен.

О жалобах участников рынка рассказала газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов и представителей торговых сетей. Производители либо отказываются реализовывать продукцию по фиксированным ценам, либо игнорируют поступившие запросы.

На существование проблемы указали в Союзе независимых сетей. Глава координационного совета организации Дмитрий Шадрин пояснил, что изначально масло и сахар несетевые магазины покупали у дистрибьюторов. Когда цены заморозили, они решили переориентироваться на производителей. Последние в основном обслуживают крупных сетевиков, а для новых клиентов диктуют иные условия.

Например, группа «Русагро», которая производит сахар, готова отгрузить в квартал только 30 тонн своей продукции по фиксированной цене. Все, что превышает квоту, завод предлагает покупать по 43,5 рубля за килограмм.

Под соглашение о регулировании цен, подписанное производителями и правительством в декабре 2019-го, не попадают занимающиеся фасовкой сахара предприятия. Цены у них выше предельных 45 рублей за килограмм.

Представители сети «Верный» заметили, что в декабре поставщики действительно снизили цены, но до рекомендованного кабмином уровня им далеко. Да и в первые недели после заморозки цен в торгах никто из них не участвовал.

Проблем с поставками по фиксированным ценам не заметили в крупных сетях, в том числе Metro, «Ашане» и X5 Retail Group.

В отрасли заявили, что сервисные компании стараются закупить продукт по фиксированной стоимости, чтобы хранить до разморозки цен, а потом выгоднее продать.

Сахар, отметили в Росстате, стал самым подорожавшим в 2020 году продуктом. За 12 месяцев он стал больше стоить почти на 65%. На втором месте по этому показателю — подсолнечное масло, которое за год прибавило 25,9% в цене.