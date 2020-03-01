СМИ: Тиньков выплатил £20 млн залога по спору с налоговой США

Владелец российского банка Тинькофф Олег Тиньков выплатил 20 миллионов фунтов стерлингов (более 1,7 млрд рублей) в качестве залога на время судебного разбирательства с налоговой службой США в Великобритании.

Об этом сообщила газета Daily Express, со ссылкой на неназванный источник. Это одна из самых больших залоговых сумм. В следующий раз бизнесмен будет судиться с США в суде Вестминстера, а до этого момента он находится под постоянным наблюдением. С семи вечера до семи утра он должен оставаться в апартаментах в лондонском районе Кенсингтон.

Тинькова заставили сдать все свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю. Как пишет РБК со ссылкой на Daily Express, российский предприниматель «оспаривает экстрадицию в США». Однако официально США еще не озвучили свои требования.

У налоговой службы США появились претензии к Олегу Тинькову 28 февраля 2020 года. В Тинькофф Банке заявили, что речь идет о неких налоговых спорах. Владелец банка участвует в заседаниях как частное лицо, и ситуация не затронет ни одну из операционных компаний группы, утверждают в пресс-службе банка.