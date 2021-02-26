СМИ: Telegram задолжал инвесторам более 600 млн долларов

Telegram постоянно терпит убытки — чтобы вернуть инвесторам долг на сумму более 600 миллионов долларов, мессенджер планирует разместить облигации на миллиард долларов среди ограниченного круга инвесторов. Срок, до которого ему нужно решить свои финансовые проблемы, истекает в конце апреля.

Об этом сообщил VTimes со ссылкой на финансовую отчетность группы за 2018–2020 года. По данным издания, Telegram не хватает капитала, а активы не покрывают обязательства. До конца апреля мессенджер должен вернуть инвесторам более 600 миллионов долларов задолженности.

Чтобы выйти из ситуации, команда Telegram предложит инвесторам вложить в проект один миллиард долларов и обещает ряд проектов по монетизации мессенджера. Это позволит компании выжить — долги мессенджер планирует вернуть за пять лет. Документы с предложением команда отправила потенциальным инвесторам в конце декабря 2020 года. Издание отметило, что они подлинны и актуальны — эту информацию подтвердил один из получателей бумаг.

В них сказано, что 2018 и 2019 годы мессенджер терпел убытки в размере 172 и 150,9 миллиона долларов соответственно. При этом обязательства значительно превышали активы — 245 и 418 миллионов долларов. Проблему не удалось решить и в первой половине 2020 года — долг составил 172 миллиона долларов.