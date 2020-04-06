    06 апреля 2020, 23:46

    СМИ: «Спортмастер» решил уволить сотрудников на время карантина

    Кирилл Фролов

    «Спортмастер» временно закрывает все свои магазины, сотрудникам предлагают перейти на работу в другие сети. Об этом рассказал источник «Коммерсанта» в компании.
    СМИ: «Спортмастер» решил уволить сотрудников на время карантина

    Тем, кто не сможет трудоустроиться, по данным источника, обещают выплатить компенсацию в размере одного МРОТ.

    «Кроме того, у них будет возможность вернуться в „Спортмастер“, как только заработают магазины после снятия режима повышенной готовности в связи с COVID-19», — добавил собеседник газеты.

    Официальных комментариев от компании по этому поводу не поступало.

    В сообщении в Facebook, сделанным вечером 6 апреля, сеть, напротив, отмечает, что из-за большого количества онлайн-заказов «Спортмастер»:

    — расширяет свою собственную службу доставки,

    — увеличивает штат контакт-центра,

    — в Москве тестирует доставку покупок сотрудниками розничных магазинов.

    «Спортмастер» — крупнейшая в России сеть магазинов спортивных товаров. Также компания представлена в Белоруссии, Казахстане, на Украине, в Польше и Китае, сказано на ее сайте.