СМИ: сотовые операторы поднимут цены на архивные тарифы

В «Ростелекоме» сообщили, что все сотовые компании корректируют архивные планы, которые появились в других экономических условиях. Среди изменений в экономике там назвали рост НДС и новые требования регуляторов.

В МТС, «Мегафоне» и Tele2 повышение платы за услуги не прокомментировали.

Абоненты «Билайна» на днях начали получать сообщения о том, что с 16 января 2020 года цены на некоторые архивные тарифы увеличатся на 17-18%.

«Мегафон» еще в ноябре предупредил об изменениях ряда архивных тарифов с 1 декабря. Tele2 на этой неделе сообщил абонентам, что с 25 декабря изменится плата за международный роуминг. В МТС в начале декабря объявили о закрытии ряда «устаревших» услуг на безлимитных тарифах.

В начале декабря аналитическое агентство Content Review сообщило, что в 2020 году услуги мобильной связи могут подорожать в среднем на 18%.