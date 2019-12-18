    18 декабря 2019, 01:22

    СМИ: сотовые операторы поднимут цены на архивные тарифы

    Кирилл Фролов

    Операторы сотовой связи в декабре–январе пересмотрят архивные тарифы, увеличив плату за услуги, сообщил «Коммерсант». В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») объяснили это исполнением «закона Яровой» и будущими расходами на закон «о суверенном Рунете».
    СМИ: сотовые операторы поднимут цены на архивные тарифы

    В «Ростелекоме» сообщили, что все сотовые компании корректируют архивные планы, которые появились в других экономических условиях. Среди изменений в экономике там назвали рост НДС и новые требования регуляторов.

    В МТС, «Мегафоне» и Tele2 повышение платы за услуги не прокомментировали.

    Абоненты «Билайна» на днях начали получать сообщения о том, что с 16 января 2020 года цены на некоторые архивные тарифы увеличатся на 17-18%.

    «Мегафон» еще в ноябре предупредил об изменениях ряда архивных тарифов с 1 декабря. Tele2 на этой неделе сообщил абонентам, что с 25 декабря изменится плата за международный роуминг. В МТС в начале декабря объявили о закрытии ряда «устаревших» услуг на безлимитных тарифах.

    В начале декабря аналитическое агентство Content Review сообщило, что в 2020 году услуги мобильной связи могут подорожать в среднем на 18%.