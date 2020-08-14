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    14 августа 2020, 23:32

    СМИ: состояние Трампа за год упало на $300 млн

    Алена Макаренко

    Состояние президента США Дональда Трампа сократилось на 300 миллионов долларов за последний год. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на Bloomberg.

    На момент избрания на пост главы государства личный капитал Трампа оценивался в три миллиарда. Однако перед предстоящими президентскими выборами его состояние сократилось до 2,7 миллиарда за вычетом долгов.

    В основном удар по капиталу произошел по причине падения стоимости здания на Уолл-стрит, «Башни Трампа» на Пятой авеню и другой недвижимости, принадлежащей главе государства совместно с Vornado Realty Trust.

    Финансовое положение Трампа усугубила пандемия коронавируса. Экономические показатели его активов еще могут ухудшиться.

    В то же время продажа прав на использование бренда Trump за 2019 год принесла президенту несколько десятков миллионов долларов. А его отели и гольф-клубы до сих пор пользуются большой популярностью, добавило агентство.

    Новости SMI.FM