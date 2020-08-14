СМИ: состояние Трампа за год упало на $300 млн

На момент избрания на пост главы государства личный капитал Трампа оценивался в три миллиарда. Однако перед предстоящими президентскими выборами его состояние сократилось до 2,7 миллиарда за вычетом долгов.

В основном удар по капиталу произошел по причине падения стоимости здания на Уолл-стрит, «Башни Трампа» на Пятой авеню и другой недвижимости, принадлежащей главе государства совместно с Vornado Realty Trust.

Финансовое положение Трампа усугубила пандемия коронавируса. Экономические показатели его активов еще могут ухудшиться.

В то же время продажа прав на использование бренда Trump за 2019 год принесла президенту несколько десятков миллионов долларов. А его отели и гольф-клубы до сих пор пользуются большой популярностью, добавило агентство.