СМИ составили список банков с худшим обслуживанием

Сетелем Банк

Совместное предприятие Сбербанка России и BNP Paribas Personal Finance. Сейчас основное направление банка — выдача автокредитов. Как показывает практика, здесь клиенты часто сталкиваются с проблемами при подключении страховки. Банковские сотрудники могут навязать необязательную программу страхования (жизни, автомобиля, от потери работы), заявив, что без этого займ не дадут. Также клиенты этого банка часто жалуются на качество обслуживания: это и некомпетентность сотрудников, и отсутствие ответа на несогласие с суммой штрафа за долг по кредиту. Некоторых не устраивает, что плата за СМС-оповещения берется сразу за весь период действия займа. Трудности есть и с полным досрочным погашением.

«Ак Барс»

Крупнейший банк Татарстана. Здесь клиенты долго не могут получить долгожданную зарплатную карту, а многие же сталкиваются с недостоверной или неполной информацией о продукте. Из-за этого владельцам «пластика» приходится переплачивать за обслуживание. Также клиенты жалуются на вклады: их долго не открывают, а информация об условиях не всегда правдива.

Райффайзенбанк

Российская «дочка» австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International. Здесь клиенты часто жалуются на то, что банкоматы «съедают» деньги и не зачисляют их в погашение кредита. Случается, что одобренный ранее займ в итоге не выдают, причины отказа не объясняют. Также клиенты недовольны мобильным банком и частыми сбоями в сервисах.

Росгосстрах Банк

Клиенты этого банка чаще всего жалуются на некомпетентность сотрудников. Так, операционист не может ответить на элементарные вопросы или не оказать консультацию, не может провести простые операции. Также клиенты недовольны, что приходится долго стоять в очередях к банкоматам в отделениях.

СМП Банк

Клиенты этого банка жалуются на навязывание дополнительных услуг, которые им не нужны. Сотрудники банка предлагают их как обязательные, якобы без этого не выдадут карту или не одобрят кредит. Также пользователи отмечают частый «обман» со страховками. Некоторые жалуются на то, что банк не проводит валютно-обменные операции без справки 2-НДФЛ и не объясняет происхождение денежных средств.