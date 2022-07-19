СМИ сообщили о последствиях реформы реестра МСП

Многие предприятия не смогут получать кредиты и пользоваться другими льготами для малого и среднего бизнеса в случае проведения реформы, которую запланировал Центробанк. Регулятор предложил ужесточить порядок включения бизнеса в реестр МСП, сообщил «Коммерсант».

Специалисты посчитали нужным убрать из реестра компании с активами и кредитами больше восьми миллиардов, а общий объем кредитов с господдержкой ограничить суммой два миллиарда рублей. Кроме того, допустимую долю владения крупного бизнеса и банков в таких предприятиях предложат сократить с 49 до 20%, а заодно исключить финансовых посредников и отказать в господдержке микрофинансовым организациям.

«Сегодня компании, которые по формальным признакам относятся к сегменту МСП, могут получать многомиллиардные кредиты. Такое положение противоречит самой идее малого бизнеса», — объяснил управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

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По подсчетам департамента банковского регулирования, только 6% МСП имеют кредиты, но около 25% суммы долга приходится на компании, которые связаны с крупными банками или крупными игроками рынка.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что при проведении реформы Центробанк исключит из реестра больше тысячи заемщиков, имеющих кредиты на сумму почти два триллиона рублей.

«Исходя из размера последних, это в подавляющем большинстве заемщики системно значимых кредитных организаций (СЗКО). <…> В связи с исключением из реестра они лишатся льготы по уменьшенным размерам страховых взносов и это увеличит административную нагрузку до неподъемной», — сказал он.

В то же время в России запускают новые меры поддержки бизнеса. Одна из них — программа промышленной ипотеки. Льготное кредитование под 5% анонсировали в правительстве, сообщили «Известия».