СМИ сообщили об уходе с российского рынка американского поставщика серверов Dell

Крупнейший поставщик серверов Dell уволит сотрудников в России и покинет рынок, сообщили источники издания CNews. По их информации, освободившуюся нишу быстро займут отечественные и китайские производители.

Один из дистрибуторов рассказал изданию, что американская компания уволит около 50 сотрудников российского представительства в Москве. Им могут выплатить до восьми окладов. Коснутся сокращения и офиса разработок в Санкт-Петербурге. Там по соглашению сторон уволят около 400 специалистов.

«Технику работники оставляют себе, но все данные корпорация удаляет с жестких дисков и корпоративных телефонов», — рассказал бывший сотрудник компании. Он добавил, что некоторым работникам также выплачивают премии и оформляют полис ДМС до конца года.

По данным источника, сотрудничающего с Dell, 30 августа станет последним рабочим днем производителя компьютеров.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ушедшим из России компаниям будет сложно вернуться обратно. По его словам, им на смену придут другие участники рынка.