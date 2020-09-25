СМИ: Собчак передумала покупать крабовый бизнес

По данным издания, телеведущая и жена бывшего вице-президента «Роснефти» Елена Соглаева расторгли договоры 23 сентября. Эту информацию подтвердили сама Собчак, Игорь Соглаев, а также глава «Монерона» Дмитрий Пашов.

Соглаев отметил, что процесс затянулся из-за ареста имущества предприятий. Налоговая служба так их и не зарегистрировала. Телеведущая также сослалась на трудности с регистрацией.

Она и Соглаева заключили соглашения о покупке компаний в середине марта 2020 года. Собчак должна была получить 40%, а ее бизнес-партнер — 10%.

Спустя две недели после сделки Южно-Сахалинский городской суд арестовал активы КУК и «Монерон» из-за уголовных дел в отношении основателя компаний Олега Кана. Он обвиняется в контрабанде крабов, а также убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко.

Летом в интервью Youtube-каналу «Редакция» Собчак рассказала, что сделка в итоге не состоялась и она ничего не заработала на крабовом бизнесе.