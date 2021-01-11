СМИ: Сбербанк задумался о покупке «Ситилинка»

Сбербанк в конце прошлого года провел предпродажный аудит и оценку Merlion, заявил один из собеседников газеты. Другой источник на рынке отметил, что финансовая организация ведет переговоры о покупке розничных активов компании. Кроме «Ситилинк», туда входит сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник» и сеть электроники «Позитроника».

В Merlion отрицают факт переговоров. Сам банк не стал комментировать информацию о возможной сделке. Представители Сбербанка напомнили, что в конце декабря 2020 года финансовая организация и Merlion объявили о стратегическом партнерстве. В его рамках возможности дистрибьютора будут интегрированы «в создающуюся индустрию электронной коммерции „Сбера“».

Эксперты считают, что продажа актива, чья приблизительная стоимость составляет около одного миллиарда долларов, поможет «Ситилинку» поддержать свой основной бизнес IT-дистрибуции. Сбербанк же усилит позиции в сегменте электронной коммерции. В это сфере он сможет конкурировать с Wildberries, «Яндекс.Маркетом» и Ozon.

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