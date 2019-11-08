СМИ: Сбербанк сдал позиции по депозитам на рынке

Доля Сбербанка на рынке розничных вкладов снизилась. На конец сентября она равнялась 43,9%. В начале года показатель находился на уровне 45,1%.

Снижение у Сбербанка наблюдается уже в течение 10 лет, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Агентства по страхованию вкладов. Если на 1 января 2009 года у кредитно-финансовой организации доля на рынке вкладов равнялась 51,8%, то у топ-30 банков значение было в 79,1%.

В качестве причины подобной динамики в материале называют результат ценовой политики Сбербанка. Его ставки практически всегда заметно ниже, чем у других игроков рынка.

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В Сбербанке заметили, что размещение привлеченных по среднерыночной ставке средств сейчас практически невозможно. По мнению экспертов, у банка есть шанс вернуть долю на рынке. Это удастся при условии введения депозитов с повышенной ставкой. Таким образом в кредитной организации поступили осенью 2018 года.

В мониторинге вкладов за январь–сентябрь 2019 года, опубликованном АСВ, доля 30 крупнейших банков по объему вкладов за указанный период продолжила расти. На конец сентября она равнялась 90,5%. В начале года речь шла о 89,6%.