СМИ: Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти

По словам представителей, близких к окружению экспортеров нефти, в Саудовской Аравии предложение о снижении добычи нефти могут принять в ближайшие дни, а не в мае, как было запланировано ранее.

Такая резкая смена планов у стран — экспортеров нефти связана с обвалом цены на американскую нефть WTI. Впервые в истории США она достигла отрицательных показателей.

Накануне, в пятницу, 17 апреля, баррель стоил 18,27 доллара, а в понедельник, 20 апреля, сырье ушло в минус, цена составила −37,63 доллара за баррель. Спустя несколько часов на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы снова подорожали и составили 1,30 доллара за баррель.

12 апреля было принято соглашение ОПЕК+, согласно которому сокращение добычи нефти должно было состояться в мае–июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки.