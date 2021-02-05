СМИ: российские операторы пожаловались на планы властей регулировать тарифы

Предложение Минцифры косвенно регулировать цены на голосовой трафик может привести к росту цен и ослабит конкуренцию. Как сообщил РБК, представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» написали письмо на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в котором назвали идею регулирования цен государством неоправданной.

По данным РБК, Мицифры предложило регулировать тарифы на пропуск голосового трафика для оператора универсальной связи. Это предложение подразумевает, что, если межоператорские тарифы сотовых компаний превысят цены для оператора универсальной связи, он сможет требовать возмещение разницы. В России статусом оператора универсальной связи обладает только «Ростелеком».

Как рассказал РБК советник генерального директора компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) и автор существующей системы взаимодействия между операторами Евгений Чечельницкий, стоимость инициирования вызова для сотовых компаний сейчас не регулируется. Во многих других странах межоператорские тарифы контролируют власти.

«По нашему мнению, цена на инициирование вызова для всех операторов должна быть такой же, как и на его завершение, — 0,95 рубля. По сути, сотовые компании давно превратились в монополистов и пользуются этим статусом», — заявил Чечельницкий.

«Большая тройка» считает, что проект противоречит законам «О связи» и «О конкуренции». Операторы попросили Чернышенко дополнительно обсудить изменения.