СМИ: российские нефтяники не хотят сокращать добычу нефти

За продление сделки со странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на второй квартал 2020 года выступили почти все крупные российские компании. Условия хотят оставить прежними, а «Роснефть» и вовсе за прекращение договора.

Предложение технического комитета ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на 600 тысяч баррелей в сутки обсудили на совещании под руководством главы Минэнерго Александра Новака, сообщил «Коммерсант». Единой позиции по этому вопросу пока нет.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 11 февраля руководитель «Роснфети» Игорь Сечин заметил, что ограничения ОПЕК+ выполнялись, что привело к «некоторому сдерживанию добычи в 2019 году».

Условия сделки по сокращению добычи стали более жесткими в конце 2019 года. Технический комитет ОПЕК+ выступил за продление соглашения на весь 2020-й, сократив дополнительно добычу во втором квартале. Объяснили это компенсацией негативного эффекта коронавируса на спрос на нефть в Китае.

Во время совещания, отмечено в материале, нефтяники обсудили ситуацию. На поставках российской нефти в Китай она пока никак не сказалась. Специалисты уверены, что на баланс спроса и предложения вирус не повлияет. Цены на нефть падают из-за «негативного информационного фона», но такое явление будет кратковременным.

В каких именно масштабах сократится спрос на нефть в Китае, эксперты прогнозировать не берутся. Дальнейшие перспективы сделки во втором полугодии требуют обсуждения. Окончательную позицию пока не сформировали и в Минэнерго. Скорее всего, ведомство поддержит осторожную позицию нефтяников. Рекомендации техкомитета ОПЕК+ в России тщательно изучают.