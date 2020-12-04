СМИ: российские банки не увидели преимуществ цифрового рубля

Почти половина российских банков усомнились в необходимости появления цифрового рубля. Преимуществ у новой формы денег перед существующими способами платежа не будет.

Опрос Ассоциации банков России (АБР) показал, что подобной точки зрения придерживаются 47% кредитных организаций. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты проведенного исследования.

Обеспечение выгод цифровой валюты оставило уверенными 23,5% респондентов, еще 29,5% остановились на пункте «другое» или затруднились ответить.

В существующих условиях о необходимости внедрения цифрового рубля сказали 53% опрошенных, а 35% заявили АРБ, что запускать механизм сейчас нецелесообразно. Не определились со своей позицией 12%.

Эксперты отрасли заметили, что полученные результаты говорят об отсутствии в банковском сообществе единого мнения насчет запуска цифрового рубля. Пути реализации проекта кредитным организациям не особенно ясны. Кроме того, им сложно оценить требуемые расходы и потенциальную выгоду.

Некоторые участники рынка, заметил вице-президент АРБ Алексей Войлуков, указали на сверхзатратность создания новой инфраструктуры и ее защиты.

Консультативный доклад Банка Росси «Цифровой рубль» был представлен в октябре. Регулятор уже провел несколько встреч с представителями отрасли, чтобы обсудить предложенные концепции.