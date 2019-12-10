СМИ: россияне не привыкли платить по QR в системе быстрых платежей

Через Систему быстрых платежей за девять месяцев ее работы уже переведено 45 миллиардов рублей. Из этой суммы переводов по QR-коду — несколько десятков, хотя возможность доступна с 1 сентября.

Большинство россиян переводят средства в СБП по номеру телефона, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Операций, совершенных физическими лицами на 6 декабря, насчитывается более пяти миллионов.

Покупатели смогут оплатить товары по QR-коду Подробнее

Способ оплаты по QR-коду удобен и безопасен для конечного клиента, отмечают аналитики. Кроме того, он позволяет ретейлеру отказаться от большей части оборудования. При размещении кода на наклейке кассовые аппараты и POS-терминалы становятся не нужны.

Новая система в своем роде игнорируется россиянами, поскольку другие варианты тоже удобны, и отказываться от них они не спешат. Кроме того, многие предпочитают не рисковать и приложениями для считывания кодов не пользуются.

QR-коду, полагают специалисты, еще придется доказать, насколько он эффективен. Особенно с учетом тестирования в платежной технологии оплаты по биометрии.