СМИ: Россия уже осенью может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Россия задумалась о расторжении налогового соглашения с Кипром об избежании двойного обложения. До этого Россия предложила Кипру повысить ставки в налоговых соглашениях до 15%, но местный Минфин на это пока не согласился.

Действующее соглашение России и Кипра позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% вместо 15 и 20% соответственно. Это позволило островной стране стать самым популярным направлением для перевода капитала в офшоры.

25 марта президент Владимир Путин предложил отменить льготные налоговые ставки для тех, кто выводит дивиденды на зарубежные счета. Тогда Россия направила Кипру предложение повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их. Поскольку повышение в Минфине Кипра пока не одобрили, уже осенью соглашение может быть расторгнуто. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и нескольких консультантов.

Один из консультантов рассказал газете, что вместо повышения ставок Кипр предложил России ужесточить контроль за иностранными структурами российского бизнеса.

По словам экспертов, разрыв соглашения еще сильнее увеличит налоговые издержки. Пострадают собственники патентов и товарных знаков, а также бизнес, финансирование которого шло через Кипр. Ведь без этого соглашения налоги с процентов по займам вырастут не до 15%, а до 20%.

Кроме того, некоторые компании и люди после разрыва соглашения должны будут платить налог не только в России, но и на Кипре. С процентов и роялти он составит дополнительные 12,5%.

В качестве альтернатив отечественному бизнесу назвали Нидерланды, Швейцарию или перевод иностранных структур в Россию, в том числе в специальные административные районы.